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    EU-Kommission unterstützt acht deutsche Rohstoffprojekte

    Für Sie zusammengefasst
    • EU fördert acht deutsche Projekte für kritische Rohstoffe
    • Schnellere Verfahren und leichterer Zugang zu Kapital
    • Lithiumabbau und Kupferrecycling gehören zu den Vorhaben
    EU-Kommission unterstützt acht deutsche Rohstoffprojekte
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im weltweiten Wettlauf um kritische Rohstoffe bekommen acht deutsche Projekte besondere Unterstützung der EU. Die ausgewählten Firmen sollen etwa von schnelleren Genehmigungsverfahren oder einfachem Zugang zu Kapital profitieren, teilte die Europäische Kommission mit.

    Unter den ausgewählten deutschen Projekten befindet sich das Bergbauunternehmen Zinnwald Lithium, das Lithium für Batterien im Erzgebirge gewinnen will. Auch ein Projekt von Neptune Energy in Sachsen-Anhalt zur Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser sowie ein Recyclingprojekt des Hamburger Kupferproduzent Aurubis sollen Unterstützung erhalten.

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    Rohstoffe wichtig für Batterien und Chips

    Kritische Rohstoffe wie Lithium, Mangan oder Kobalt sind für etliche Schlüsselindustrien von Bedeutung, darunter die Fertigung von Batterien und Chips. Die EU will ihre Abhängigkeit von einzelnen Drittstaaten - etwa von China - verringern und ihre Versorgung mit diesen Rohstoffen diversifizieren.

    In der gesamten EU sind 46 neue Unternehmungen als sogenannte strategische Projekte ausgewählt worden. Insgesamt hatte es 171 Bewerber gegeben, sagte EU-Kommissar Stéphane Séjourné bei der Vorstellung der Auswahl in Brüssel. Genehmigungsverfahren sollen je nach Projektart künftig auf maximal 27 Monate eingedampft werden. Bisher könne das Verfahren bis zu zehn Jahre dauern./tre/DP/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 160 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von +0,57 %/+33,25 % bedeutet.





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