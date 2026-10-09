EU-Kommission unterstützt acht deutsche Rohstoffprojekte
- EU fördert acht deutsche Projekte für kritische Rohstoffe
- Schnellere Verfahren und leichterer Zugang zu Kapital
- Lithiumabbau und Kupferrecycling gehören zu den Vorhaben
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im weltweiten Wettlauf um kritische Rohstoffe bekommen acht deutsche Projekte besondere Unterstützung der EU. Die ausgewählten Firmen sollen etwa von schnelleren Genehmigungsverfahren oder einfachem Zugang zu Kapital profitieren, teilte die Europäische Kommission mit.
Unter den ausgewählten deutschen Projekten befindet sich das Bergbauunternehmen Zinnwald Lithium, das Lithium für Batterien im Erzgebirge gewinnen will. Auch ein Projekt von Neptune Energy in Sachsen-Anhalt zur Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser sowie ein Recyclingprojekt des Hamburger Kupferproduzent Aurubis sollen Unterstützung erhalten.
Rohstoffe wichtig für Batterien und Chips
Kritische Rohstoffe wie Lithium, Mangan oder Kobalt sind für etliche Schlüsselindustrien von Bedeutung, darunter die Fertigung von Batterien und Chips. Die EU will ihre Abhängigkeit von einzelnen Drittstaaten - etwa von China - verringern und ihre Versorgung mit diesen Rohstoffen diversifizieren.
In der gesamten EU sind 46 neue Unternehmungen als sogenannte strategische Projekte ausgewählt worden. Insgesamt hatte es 171 Bewerber gegeben, sagte EU-Kommissar Stéphane Séjourné bei der Vorstellung der Auswahl in Brüssel. Genehmigungsverfahren sollen je nach Projektart künftig auf maximal 27 Monate eingedampft werden. Bisher könne das Verfahren bis zu zehn Jahre dauern./tre/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 160 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 212,00EUR was eine Bandbreite von +0,57 %/+33,25 % bedeutet.
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Heute Abend ist die Aurubis-IR mal wieder live für Fragen von Privatanlegern:
AURUBIS - Aufsichtsrat
Rossmann kündigt seine Anwartschaft an:
Quelle: HH-Abendblatt vom 23.05.2026
Lt. letzter Meldung hält er per 20.05.26 noch 21,11% der Anteile:
Kommentar: Das ist eine Ansage mit Signalwirkung. Jahrelang hat sich die Beteiligungsgesellschaft im Hintergrund gehalten. Dass Dirk Roßmann nun die Machtfrage stellt, zeigt, dass er als Ankeraktionär die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten will.
Rossmann wird im September 80 und der Vahrenholz (Aufsichtsrat-Vorsitz) ist auch schon 77 Jahre alt. Sein Mandat läuft mit der HV 2027 aus. Die Geschäftsordnung für den AR gibt für die Mitglieder vor:
Wer das 75. Lebensjahr vollendet hat, kann nicht gewählt oder wiedergewählt werden.
Da gibt es in 9 Monaten (Schwangerschaftzeit) wohl neue Gesichter zu bestaunen. Ich bin gespannt wie es weiter geht und wer am Ende nach mehr Macht, Ruhm und Erfolg strebt. Hauptsache, die Geschäftsaussichten verbessern sich weiter und die Profitabilität steigt.
AURUBIS - Rohstoffstar