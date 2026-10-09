RBC stuft Gea Group auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 69,00EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Gea Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 76

Kursziel alt: 74

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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