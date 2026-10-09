RBC stuft MTU Aero Engines AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für MTU vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Beim Turbinenhersteller MTU dürfte vor allem das Wartungsgeschäft in der zivilen Luftfahrt robust gewesen sein./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 348,1EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.





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