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    Aktie zweistellig im Plus

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    Importhürden statt Billigstahl: Salzgitter wird zum größten Gewinner in Europa

    UBS wird bei Salzgitter plötzlich optimistisch und schickt die Aktie auf Höhenflug. Neue EU-Importhürden könnten die Stahlpreise kräftig treiben, und kein Konzern in Europa hängt so stark davon ab wie die Niedersachsen.

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    Aktie zweistellig im Plus - Importhürden statt Billigstahl: Salzgitter wird zum größten Gewinner in Europa
    Foto: AAPimages/Gränzdorfer/Wehnert - AAPimages/Gränzdorfer/Wehnert

    Die Aktie von Salzgitter hat am Freitag einen kräftigen Satz nach oben gemacht und mehr als 12 Prozent zugelegt. Auslöser ist ein Votum der Schweizer Großbank UBS: Sie stuft den Stahlkonzern von Neutral auf Buy hoch und hebt das Kursziel von 56 auf 71 Euro an. Gemessen am aktuellen Kurs bei 49 Euro ergibt das ein Potenzial von gut 45 Prozent.

    Im Zentrum der Einschätzung steht der europäische Stahlmarkt. Seit die EU ihre Einfuhrquoten um 47 Prozent gekappt hat, schrumpfen die Lager. Wer über die Quote hinaus liefern will, zahlt seit Juli einen Zoll von 50 Prozent.

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    Importierter Warmbreitband würde damit nach UBS-Rechnung mehr als 900 Euro je Tonne kosten, deutlich mehr als die rund 745 Euro, die aktuell aufgerufen werden. Die Bank kalkuliert deshalb für 2027 mit 820 und für 2028 mit 805 Euro je Tonne. Sollte die Nachfrage wie vom Branchenverband Eurofer erwartet steigen, könnten Europa 2027 rund 7 Millionen Tonnen Stahl fehlen.

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    Kein anderer Hersteller in der Abdeckung profitiert davon so stark wie Salzgitter. Rund drei Viertel des Umsatzes stammen aus Europa, und schon ein um 30 US-Dollar je Tonne höherer Spread würde das Konzern-EBITDA um gut 27 Prozent anheben. Bei ArcelorMittal, Voestalpine und SSAB fällt der Effekt deutlich kleiner aus. Bis 2028 soll sich das operative Ergebnis verdoppeln.

    Auch beim Umbau der Duisburger Beteiligung HKM rechnen die Experten inzwischen mit weniger Belastung. Dank Zahlungen der ausscheidenden Partner Thyssenkrupp und Vallourec sowie 200 Millionen Euro an Fördergeldern bleiben für Salzgitter netto nur rund 100 Millionen Euro hängen. Der freie Cashflow soll von minus 340 Millionen Euro in diesem Jahr auf 347 Millionen Euro im Jahr 2028 drehen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,78 % und einem Kurs von 49,34EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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