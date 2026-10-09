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    Besonders beachtet!

    301 Aufrufe 301 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verizon Communications Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 09.10.2026

    Am 09.10.2026 ist die Verizon Communications Aktie, bisher, um -6,98 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Verizon Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Verizon Communications Aktie im freien Fall. Was steckt dahinter? 09.10.2026
    Foto: SNEHIT PHOTO - stock.adobe.com

    Verizon Communications ist ein US-Telekommunikationskonzern mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband, Festnetz und Unternehmenslösungen. Kernprodukte: Wireless-Tarife, 5G, Glasfaser (Fios), Cloud- und Netzwerklösungen. Starke Marktstellung als einer der Top-3-Mobilfunkanbieter in den USA. Wichtige Konkurrenten: AT&T, T-Mobile US, Comcast. USPs: großes 5G-Netz, hohe Netzqualität, starker B2B-Fokus.

    Verizon Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2026

    Der Abwärtstrend bei Verizon Communications hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -6,98 % zu Buche, die Aktie notiert bei 38,45. Es bleibt ungemütlich für Verizon Communications: Nach einem Rückgang von -6,95 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,98 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Verizon Communications in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +2,45 % bestehen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verizon Communications Aktie damit um -6,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +10,13 % gewonnen.

    Während Verizon Communications deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,19 %. Damit gehört Verizon Communications heute zu den auffälligeren Werten.

    Verizon Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,63 %
    1 Monat -11,57 %
    3 Monate +2,45 %
    1 Jahr +7,38 %
    Stand: 09.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Verizon Communications Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Verizon Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 159,79 Mrd.EUR € wert.

    Telekom-Aktie bricht ein – ausgerechnet SpaceX ist der Grund!


    SpaceX bereitet den Einstieg ins Mobilfunkgeschäft vor hat hierfür Funkfrequenzen im Wert von 8 Milliarden US-Dollar gekauft. Auch die Deutsche Telekom gerät unter Druck.

    Konkurrenz von Spacex belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US


    Die Aussicht auf eine sich verschärfende Wettbewerbslage in den USA hat am Freitag die Aktien von T-Mobile US und die des Mutterkonzerns Deutsche Telekom belastet. Während Letztere auf Tradegate mit minus fünf Prozent der größte vorbörsliche …

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktien sind heute ex Dividende


    Der tägliche Dividenden-Check zeigt, welche Aktien heute ex Dividende notieren. Grundlage ist der wallstreetONLINE Dividendenkalender.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    AT&T, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,48 %. T-Mobile US notiert im Minus, mit -7,03 %. Charter Communications Registered (A) notiert im Minus, mit -0,70 %.

    Verizon Communications Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Verizon Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Verizon Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Verizon Communications

    -6,48 %
    -5,77 %
    -11,12 %
    +2,88 %
    +7,75 %
    +33,75 %
    -16,57 %
    -14,08 %
    +444,74 %
    ISIN:US92343V1044WKN:868402
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