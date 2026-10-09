Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 09.10.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 09.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist BASF,Deutsche Bank,Vonovia (-0,68 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,53 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,58 %), Gold (+1,29 %), Palantir Technologies Inc (+0,90 %).
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Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|PG501E
|0
|Silber 1 Unze Fixing
|BD2M60
|0
|Palantir Technologies Inc
|PK16KS
|0
|Gold
|PJ9NB9
|0
|NASDAQ 100
|PM9UYE
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|US Tech 100
|VJ1YRM
|0
|DAX Performance
|PJ920Y
|0
|US Tech 100
|PJ9EZ3
|0
|Rohoel Brent Fass 1 Nordsee Future bis 31.03.2027
|PM042S
|0
|DAX
|PJ7A8P
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|DN2PMH
|0
|TUI
|
Cap
|LB5VZA
|0
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|PL28K9
|0
|TOPIX
|
Bonus Garantie
|PC993X
|0
|BASF,Deutsche Bank,Vonovia
|
Sonstige
|DK1KLM
|0
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