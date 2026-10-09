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    Kryptowährung wieder auf Kurs?

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    Bitcoin: Leichte Erholung nach dem Fed-Gewitter!

    Am Donnerstag kratzte Bitcoin an der 80.000 US-Dollar-Marke, es gelang aber ein Rebound bis 82.000. Wie geht es jetzt weiter?

    Für Sie zusammengefasst
    Kryptowährung wieder auf Kurs? - Bitcoin: Leichte Erholung nach dem Fed-Gewitter!
    Foto: DALL*E

    Bitcoin hat nach dem Rückgang aus dem Septemberhoch bei rund 87.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützung um 80.000 US-Dollar getestet. Es gibt verschiedene Widerstände nach oben. Wenn es diese zu durchbrechen gelingt, würde der Weg Richtung 90.000 gehen.

    Wenn nicht, dann drohen im Herbst weitere Verkaufskaskaden, die bis zu 70.000 US-Dollar gehen könnten. Bitcoin steht also ein bullishes oder bearishes Szenario bevor.

    Das bullishe Szenario

    Bitcoin schafft es am Freitag sich oberhalb der 82.000 US-Dollar zu halten. Das wäre ein guter Puffer zu den 80.000 zum Start ins Wochenende. Ein Ausbruch über die 84.000 US-Dollar könnte weitere Anleger aufhorchen lassen, so dass die Marke von 87.000 zu Beginn der neunen Handelswoche wieder getestet wird. 

    Neutrales Szenario

    Der Markt verdaut erstmal die jüngsten Kursschwankungen und den Abverkauf seit Montag. Die 80.000 haben am Donnerstag gehalten, Freitag werden die 83.000 angegriffen. Es bildet sich aber kein neues Momentum, der Kurs pendelt zwischen 83.000 und 84.000 US-Dollar.

    Bitcoin

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    Bearishes Szenario

    Am Wochenende drückt eine dramatische Meldung den Kurs, etwa das US-Präsident Donald Trump mitteilt, dass der Iran doch vor den Midterms erneut angegriffen werde. Daraufhin würde Bitcoin fallen und wieder die 80.000 US-Dollar-Marke testen. Wenn die 80.000 nicht halten, droht ein weiterer Abverkauf bis 75.000, im schlimmsten Fall bis Ende nächster Woche bis 70.000 US-Dollar.

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    Was nun?

    Bitcoin zeigt sich am Freitag erholt und zieht im frühen Handel am Freitag über die Marke von 82.500 US-Dollar. Dies ist eine deutliche Erholung, da die Kryptowährung erstmal mit grünen Vorzeichen in den Tag startet. Die 80.000 sind nach unten entscheidend. Wenn die 84.000 US-Dollar mit großem Volumen genommen werden, ist mehr drin. Zunächst sieht es aber nach einer kurzfristigen Erholung aus, von einer Trendwende könnte man erst ab einem Kurs von 87.000 US-Dollar sprechen.

    Wenn Bitcoin unter 80.000 geht, rät es sich erstmal abzuwarten, und nicht gleich vermeintlich diesen als günstigen Einstiegspunkt zu wählen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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