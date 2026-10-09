High Tide erwirbt etablierten Cannabis-Laden in Chestermere, Alberta

CALGARY, AB / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, gab heute bekannt, dass es den Erwerb eines etablierten Einzelhandels-Cannabis-Ladens am Standort 100 Rainbow Road in Chestermere, Alberta (der „Laden“) für 670.000 $ in bar (die „Transaktion“) abgeschlossen hat. Der Laden wird unter der Marke Canna Cabana neu firmiert, womit sich die Gesamtzahl der Läden von High Tide auf 234 Standorte in ganz Kanada und 93 in der Provinz Alberta erhöht.

Der Laden befindet sich in einem gut sichtbaren Gebäude an einer der Hauptverkehrsachsen von Chestermere und ist damit sowohl für die Bewohner vor Ort als auch für Pendler von und nach Calgary gut sichtbar. Das Gebäude wird gemeinsam mit einem Restaurant einer landesweiten Schnellrestaurantkette sowie mehreren Fachgeschäften und Anbietern persönlicher Dienstleistungen genutzt und befindet sich neben einem großen Lebensmittelgeschäft und einem Spirituosengeschäft. Im selben Gebäude ist eine Reihe von professionellen Dienstleistern ansässig, die den ganzen Tag über für stetigen Kundenverkehr in der Liegenschaft sorgen. Zusammen erzeugen diese Ziele des täglichen Bedarfs die Art von wiederkehrenden, auf Bequemlichkeit ausgerichteten Einkaufsfahrten, die zum Rabatt-Clubmodell von Canna Cabana passen.

In alle Richtungen von Wohngebieten umgeben, ist der Laden so positioniert, dass er sowohl seine unmittelbare Nachbarschaft als auch Kunden aus dem weiteren Gebiet bedient, die die Strecke jeden Tag befahren.

„Auf große Chancen lohnt es sich zu warten. Wir wollten Canna Cabana schon seit einiger Zeit nach Chestermere bringen, aber wir waren nicht bereit, Kompromisse in puncto Standort oder Wirtschaftlichkeit einzugehen, nur um in den Markt einzutreten. Heute freuen wir uns, einen etablierten Laden mit positivem Cashflow zu einem attraktiven 2,1-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA gesichert zu haben. Genau so beabsichtigen wir, unsere Wachstumsmöglichkeiten in Zukunft anzugehen: opportunistisch bleiben, bei den Bewertungen diszipliniert bleiben und Erwerbe oder organische Entwicklung anhand dessen verfolgen, was für unsere Aktionäre am meisten Sinn macht“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.