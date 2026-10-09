RBC stuft Rolls-Royce auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Das laufende Jahr sei für den britischen Triebwerkbauer eines des Fortschritts./bek/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 16,32EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Mark Fielding

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

