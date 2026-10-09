RBC stuft Rolls-Royce auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Das laufende Jahr sei für den britischen Triebwerkbauer eines des Fortschritts./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 16,32EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 16
Kursziel alt: 16
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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