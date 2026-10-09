ANALYSE-FLASH
RBC hebt Ziel für Gea Group auf 76 Euro - 'Outperform'
- RBC hebt Geas Kursziel vor Quartalszahlen auf 76 Euro
- Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessert sich
- Volles Auftragsbuch spricht bei Gea für höhere Ziele
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea vor Quartalszahlen von 74 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Gea spreche ein volles Auftragsbuch für höhere Unternehmensziele./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
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Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 72,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 79,00EUR was eine Bandbreite von -3,18 %/+14,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 76 Euro
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