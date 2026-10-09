Goldpreis legt etwas zu - Entspannung an den Anleihemärkten stützt

Das einzige was seit Jahren crasht, ist das FIAT Geld im Vergleich zu anderen Assets und explizit Gold:





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Der User 0815-nutzlos erkennt die einfachsten Dinge nicht und schwadroniert irgendetwas von einem Crash - sowohl bei Silber als auch bei Gold. Erkennt die einfachsten Zusammenhänge nicht und meint aber die Threads mit seinem Müll voll bluppern zu müssen. Der Freiraum des www ist grenzenlos und demnach darf auch jeder seinen geistigen Dünnpfiff ungefiltert ablassen.





Das ist natürlich für Leute mit ein wenig Sachverstand zermürbend, aber ich bewundere alle die, die das ganze Gefasel Tag ein, Tag aus ertragen und dann auch noch mit sachlichen Argumenten dagegen halten - Hut ab, ganz ehrlich!!!





Ich kann es nicht, aber nicht desto trotz darf man sich nicht kleinkriegen lassen. Der Erfolg gibt uns allen recht. Ob man risikoseitig ganz einfach sich physisches Gold in den Tresor, Schließfach oder wo auch immer hat einlagern lassen oder risikoaverse Typen sich mit Minen diversifizieren, ist letztendlich egal. Es bleibt kein gerader Weg nach oben, das sollte klar sein. Die eingeschlagene Richtung von 2000 USD auf zwischenzeitlich 5500 USD war nur ein Zwischenschritt und längst nicht das Ende der Fahnenstange. Das darf man nicht vergessen und muss es sich immer vor Augen halten und explizit nicht von Leute zerbluppern lassen, die nie im Ansatz ein Gramm Gold ihr Eigentum nennen können oder schon längst den fahrenden Zug auf dem Gleis verpasst haben.





Ist deren eigene Dummheit, nicht aus Fehlern zu lernen und irgendwann völlig blank dazustehen. Seis drum, soll uns nicht kümmern! Es wäre nur ganz nett, wenn ihr euch einen anderen Spielplatz sucht und dort im Sand weiter buddelt... 🤠