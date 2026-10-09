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    OTS

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    Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Onlinehandel wächst im dritten Quartal nur schwach
    • Asiatische Plattformen verlieren 35,5 Prozent Umsatz
    • Medikamente, Drogerie und Lebensmittel legen zu
    OTS - Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) / ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Nach Abschaffung der Zollfreigrenze: Asiatische Plattformen verlieren deutlich Marktanteile
    Berlin (ots) - Die erneut schlechter werdende Konsumstimmung schlägt sich auf den Onlinehandel nieder. Umsatzdaten der bevh-Verbraucherbefragung für das 3. Quartal zeigen ein nur noch schwaches Plus von 2,9 Prozent auf rund 18,5 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahresquartal (alle Angaben inkl. USt., nicht inflationsbereinigt). Damit liegen die Umsatzsteigerungen unter der Inflationsrate von 3,3 Prozent im September.

    "Nach Erholungssignalen in der ersten Jahreshälfte machen sich stark anziehende Energiepreise und sinkende Einkommenserwartungen im Online-Kaufverhalten bemerkbar", konstatiert Alien Mulyk, Hauptgeschäftsführerin des bevh. Positiv zur Gesamtmarktentwicklung beitragen konnte auch nicht, dass viele Billigpakete aus Asien derzeit nicht mehr den Weg nach Europa finden wie bisher. "Das rasante Wachstum von Temu und Shein in Deutschland ist ins Stocken geraten. Damit sinken auch die Umsätze im Gesamtmarkt, ohne dass hiesige Anbieter von der Schwäche asiatischer Wettbewerber profitieren konnten."

    Asiatische Plattformen: erstmals belastbare Zahlen nach Abschaffung der Zollfreigrenze

    Die Verteuerung von Kleinsendungen aus Drittstaaten setzt asiatische Plattformen deutlich unter Druck, wie Zahlen des bevh erstmals belastbar zeigen. Die Umsätze von Shein, Temu und AliExpress im 3. Quartal brachen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35,5 Prozent auf aktuell 566 Mio. Euro ein. Der Marktanteil der drei größten asiatischen Plattformen in Deutschland fällt auf 3,1 Prozent; im 2. Quartal lag er noch bei 5,3 Prozent. Mit dem Wegfall der Zollfreigrenze von 150 Euro seit Juli dieses Jahres ist jede Sendung aus Drittstaaten grundsätzlich zollpflichtig. Für Kleinsendungen bis 150 Euro fällt eine Pauschale von 3 Euro pro Warengruppe (Zollposition) an. Ab November kommt noch eine pauschale Bearbeitungsgebühr von 2 Euro hinzu.

    "Den margenschwachen Niedrigpreisprodukten aus Asien setzen die höheren Abgaben deutlich zu. Zölle allein sind aber nicht genug. Um für fairen Wettbewerb zu sorgen, muss die EU die Marktüberwachungsbehörden stärken und bestehendes Recht durchsetzen. Wichtige Schritte wie den Aufbau einer gemeinsamen EU-Zollbehörde oder die verpflichtende Übermittlung von standardisierten Produkt-IDs hat die EU erst kürzlich auf den Weg gebracht", erklärt Alien Mulyk weiter.

    Markt entwickelt sich zweigeteilt

    Ungebrochen ist der Wachstumstrend im Onlinehandel mit Medikamenten (+ 15,4 Prozent), Drogerieartikeln (+ 14,3 Prozent) und Lebensmitteln (+ 9,1 Prozent). Für einen Lichtblick sorgt auch der Modehandel, der mit einem Umsatzplus von 4,9 Prozent bei Kleidung und 6,4 Prozent bei Schuhen stärker wächst als der Gesamtmarkt.

    In den großen Warengruppen "Elektronikartikel und Telekommunikation" (- 4,6 Prozent) und "Möbel, Lampen und Dekoration" (- 5,2 Prozent) wurden im 3. Quartal dagegen viele Anschaffungen zurückgestellt. Im insgesamt schlecht laufenden Cluster "Unterhaltung" (- 2,6 Prozent) sanken insbesondere die Umsätze mit Bild- und Tonträgern, Video- und Musik-Downloads (- 5,3 Prozent).

    Wenig Veränderung zeigte hingegen die Marktdynamik unter den Versendertypen. Am stärksten wuchs der Verkauf über Online-Marktplätze (+ 5 Prozent), gefolgt von einem abermals starken Abschneiden der D2C-Anbieter. Multichannel-Anbieter schafften über ihre Online-Kanäle nur moderate Zuwächse von 2,5 Prozent. Reine Online-Shops (- 0,8 Prozent) bleiben wie schon in den Vorquartalen hinter der Gesamtmarktentwicklung zurück.

    Vollständige Umsatztabellen in der Pressemitteilung (https://bevh.org/detail/nac h-abschaffung-der-zollfreigrenze-asiatische-plattformen-verlieren-deutlich-markt anteile)

    Pressekontakt:

    Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) Frank Düssler
    Friedrichstraße 60 (Atrium)
    10117 Berlin
    Mobil: 0162 2525268
    mailto:frank.duessler@bevh.org

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6368207 OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. ( bevh)







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