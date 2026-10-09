ANALYSE-FLASH
UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel hoch von 56 auf 71 Euro
- UBS hebt Salzgitter-Kursziel von 56 auf 71 Euro
- Salzgitter profitiert stärker von EU-Stahlpreisen
- Aurubis- oder KHS-Verkauf könnte Werte freisetzen
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG von 56 auf 71 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Salzgitter dürfte von steigenden Stahlpreisen in der EU stärker profitieren als andere europäische Stahlhersteller, schrieb Andrew Jones in seiner Neubewertung vom Donnerstagabend. Die Salzgitter-Papiere sind aus diesem Grund sein "Top Pick" im Sektor. Mit Portfolio-Veränderungen rechnet der Experte zwar eher nicht. Er ist aber der Ansicht, dass die Veräußerung eines Teils der Aurubis-Beteiligung oder von KHS erheblichen Wert freisetzen könnte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 23:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,05 % und einem Kurs von 49,46 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 65,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 71,00EUR was eine Bandbreite von +12,72 %/+42,91 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 71 Euro
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Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
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das hattest du auch schon mal in den raum geworfen, dass deutschland bald kein gas mehr hätte und es zu produtktiosstopps kommen könnte. ich war damals dagegen. das sehe ich heute genauso. es werden gerüchte, angstszenarien in den ring gewofen und schon sacken die kurse ab, um durch leerverkäufe den schnellen euro machen zu können.
Vorläufige Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2026 und Erhöhung der Jahresprognose
- einen Umsatz von rund 10,0 Mrd. € (zuvor: rund 9,5 Mrd. €),
- ein EBITDA VX zwischen 725 Mio. € und 825 Mio. € (zuvor: zwischen 625 Mio. € und 725 Mio. €),
- ein EBT VX zwischen 325 Mio. € und 425 Mio. € (zuvor: zwischen 200 Mio. € und 300 Mio. €) sowie
- eine leicht über dem Vorjahresniveau liegende Rendite auf das eingesetzte Kapital VX (ROCE VX; zuvor: leicht über dem Vorjahresniveau).