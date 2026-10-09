UBS stuft ARCELORMITTAL auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 61 auf 71 Euro angehoben. Nach der Preisstagnation von April bis Juli sollte sich das Stahlangebot im Schlussquartal wegen europäischer Importeinschränkungen deutlich verknappen, schrieb Andrew Jones in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Er sieht bei Europas Stahlaktien nach dem jüngsten Kursrückgang Kaufgelegenheiten und favorisiert Salzgitter./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 01:13 / GMT
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Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,42 % und einem Kurs von 57,14EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 61
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Jones
Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 61
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