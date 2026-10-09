Ölpreis-Hammer trifft Delta: Gewinne brechen ein – droht der nächste Schock?

Die explodierenden Treibstoffpreise bringen Delta Air Lines in Bedrängnis. Die US-Fluggesellschaft hat ihre Gewinnprognose für 2026 drastisch gesenkt. Obwohl die Passagiere deutlich höhere Ticketpreise bezahlen, kann Delta den massiven Anstieg der Kerosinkosten nicht mehr ausgleichen. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nur noch einen bereinigten Gewinn von 5,10 bis 5,60 US-Dollar je Aktie. Im Juli hatte Delta noch 6,50 bis 7,50 US-Dollar in Aussicht gestellt. Der Mittelwert der Prognose sinkt damit um fast 24 Prozent. Allein die jährlichen Treibstoffkosten dürften gegenüber 2025 um rund sechs Milliarden US-Dollar steigen.

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Schon im dritten Quartal bekam Delta die Folgen zu spüren. Die Kerosinausgaben schnellten um 62 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar nach oben. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,72 US-Dollar und verfehlte die Analystenerwartungen von 1,76 US-Dollar knapp. Die operative Marge schrumpfte von 11,1 auf 9,4 Prozent. Besonders brisant: Die Fluggesellschaften haben ihre Ticketpreise bereits kräftig angehoben. In den USA lagen die Flugpreise in den fünf Monaten bis August durchschnittlich rund 25 Prozent über dem Vorjahresniveau. Ob Reisende weitere Erhöhungen akzeptieren, ist fraglich.

Dabei verfügt Delta über einen ungewöhnlichen Wettbewerbsvorteil. Die Fluggesellschaft besitzt eine eigene Raffinerie bei Philadelphia, die in diesem Jahr voraussichtlich 700 Millionen US-Dollar Gewinn erwirtschaften soll. Doch selbst dieser Puffer reicht nicht aus, um den Ölpreisschock auszugleichen. Für das vierte Quartal stellt Delta trotz der Belastungen ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent in Aussicht. Der bereinigte Gewinn soll zwischen 1,15 und 1,65 US-Dollar je Aktie liegen.

Anleger blicken nun gespannt auf die Konkurrenten United Airlines, American Airlines und Southwest Airlines. Auch sie kämpfen mit hohen Treibstoffkosten. Entscheidend wird sein, wie viel davon die Airlines noch an ihre Passagiere weiterreichen können.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 71,67EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.

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