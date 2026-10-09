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    MIDEA SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON ESAOTE AB

    MIDEA SCHLIESST DIE ÜBERNAHME VON ESAOTE AB
    Foto: maroke - stock.adobe.com

    Die Midea Group unterstreicht ihr Engagement für das Gesundheitswesen und für Innovation durch den Abschluss der Übernahme von Esaote

    GENUA, Italien, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Esaote S.p.A., ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, gibt den Abschluss der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an seinem Aktienkapital durch Midea bekannt – den chinesischen globalen Technologiekonzern mit Hauptsitz im Bezirk Shunde, Foshan.

    Franco Fontana, Esaote CEO

    Die Transaktion zielt darauf ab, Synergien zwischen Esaote und Midea Healthcare Division zu fördern, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Esaote wird Teil von Midea Healthcare und wird weiterhin als unabhängiges, weltweit tätiges Unternehmen für medizinische Geräte mit Hauptsitz in Genua, Italien, sowie Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätten in Italien und den Niederlanden agieren.

    Für Esaote stellt dies eine große Chance dar: Midea, ein hoch angesehener und etablierter globaler Akteur mit bewährter Branchenexpertise und einem gut ausgebauten internationalen Netzwerk, wird das Wachstum von Esaote durch gezielte Investitionen in Forschung und Entwicklung, den operativen Betrieb sowie die Fertigungskapazitäten beschleunigen.

    Die neue Partnerschaft verschafft Esaote einen verbesserten Zugang zu einem breiteren Technologie-Ökosystem, ergänzenden Bildgebungskompetenzen und einer größeren Innovationsplattform. Esaote wäre damit ideal positioniert, um die Produktentwicklung voranzutreiben, Innovationszyklen zu verkürzen und neue Anwendungen sowie Marktsegmente zu erschließen.

    Gleichzeitig wird die Transaktion die Position von Midea im Bereich der medizinischen Bildgebung weltweit stärken. Das umfassende Produktportfolio von Midea – das DR, Hochfeld-MRT, CT und DSA umfasst – ergänzt perfekt die weltweit anerkannte Premiummarke von Esaote und dessen bewährte Stärken in den Bereichen Ultraschall, offene und dedizierte MRT-Systeme sowie medizinische IT-Lösungen, wodurch starke Synergien zwischen beiden Parteien entstehen.

    Das Unternehmen wird weiterhin von Franco Fontana geführt, der von den neuen Anteilseignern in seiner Rolle als CEO bestätigt wurde.

    ERKLÄRUNG von FRANCO FONTANA, CEO von Esaote: „Diese Transaktion läutet eine spannende neue Ära für Esaote ein. In den letzten Jahren hat das Unternehmen seine internationalen Aktivitäten ausgebaut und weltweit zunehmend Anerkennung in klinischen und wissenschaftlichen Kreisen erlangt. Gestärkt durch Midea, einen der erfolgreichsten Technologiekonzerne, wird Esaote stolz seine Vision und Innovationskraft einbringen, um das Gesundheitswesen weiter voranzubringen."  

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