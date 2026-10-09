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    Plusvisionen-Analyse

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    IVU Traffic - intakte Hausse

    Weiteres Aufwärtspotenzial, aber die Luft wird dünner für die IVU Traffic-Aktie.

    Es gibt wenige Perlen im deutschen Nebenwerte-Bereich. Die Aktie von IVU Traffic Technologies gehört (derzeit) zweifellos dazu. Nach einer Konsolidierung zu Jahresanfang, die das Papier des Telematik-Spezialisten auf unter 18 Euro drückte, geht es recht kontinuierlich nach oben. Zuletzt hat IVU auch das September-Hoch überwunden und die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Wird sich dieser Trend fortsetzen? Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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    Plusvisionen-Analyse IVU Traffic - intakte Hausse Weiteres Aufwärtspotenzial, aber die Luft wird dünner für die IVU Traffic-Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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