Plusvisionen-Analyse
IVU Traffic - intakte Hausse
Weiteres Aufwärtspotenzial, aber die Luft wird dünner für die IVU Traffic-Aktie.
Es gibt wenige Perlen im deutschen Nebenwerte-Bereich. Die Aktie von IVU Traffic Technologies gehört (derzeit) zweifellos dazu. Nach einer Konsolidierung zu Jahresanfang, die das Papier des Telematik-Spezialisten auf unter 18 Euro drückte, geht es recht kontinuierlich nach oben. Zuletzt hat IVU auch das September-Hoch überwunden und die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Wird sich dieser Trend fortsetzen? Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte