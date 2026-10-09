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    Besonders beachtet!

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    American Tower Aktie steigt am 09.10.2026 kräftig

    Kursbewegung von +6,88 % bei American Tower am 09.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - American Tower Aktie steigt am 09.10.2026 kräftig
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    American Tower ist ein globaler Betreiber von Funkmasten und Infrastruktur für Mobilfunk und Datenübertragung. Hauptgeschäft: Vermietung von Antennenstandorten an Netzbetreiber. Starke Marktstellung, besonders in den USA und wachstumsstarken Schwellenländern. Wichtige Konkurrenten: Crown Castle, SBA Communications, Cellnex. USP: global diversifiziertes Portfolio, langfristige Mietverträge, hohe Skaleneffekte.

    American Tower Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 09.10.2026

    Die American Tower Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,88 % auf 158,45 zulegen. Das sind +10,20  mehr als am letzten Handelstag. Die American Tower Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +6,36 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +6,88 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die American Tower Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,86 % gewonnen.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    American Tower Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,13 %
    1 Monat +4,85 %
    3 Monate +8,88 %
    1 Jahr -1,24 %
    Stand: 09.10.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur American Tower Aktie

    Es gibt 466 Mio. American Tower Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,18 Mrd.EUR € wert.

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    American Tower Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die American Tower Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur American Tower Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    American Tower

    +7,03 %
    +8,95 %
    +4,49 %
    +7,27 %
    -2,16 %
    +4,11 %
    -31,00 %
    +59,83 %
    +466,75 %
    ISIN:US03027X1000WKN:A1JRLA
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