American Tower Aktie steigt am 09.10.2026 kräftig

Die American Tower Aktie kann am heutigen Handelstag um +6,88 % auf 158,45€ zulegen. Das sind +10,20 € mehr als am letzten Handelstag. Die American Tower Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +6,36 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +6,88 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

American Tower ist ein globaler Betreiber von Funkmasten und Infrastruktur für Mobilfunk und Datenübertragung. Hauptgeschäft: Vermietung von Antennenstandorten an Netzbetreiber. Starke Marktstellung, besonders in den USA und wachstumsstarken Schwellenländern. Wichtige Konkurrenten: Crown Castle, SBA Communications, Cellnex. USP: global diversifiziertes Portfolio, langfristige Mietverträge, hohe Skaleneffekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die American Tower Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,13 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +5,86 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

American Tower Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,13 % 1 Monat +4,85 % 3 Monate +8,88 % 1 Jahr -1,24 %

Informationen zur American Tower Aktie

Stand: 09.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 466 Mio. American Tower Aktien. Damit ist das Unternehmen 73,18 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Crown Castle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +8,13 %.

American Tower Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die American Tower Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur American Tower Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.