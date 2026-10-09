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    Aktie mit Fragezeichen

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    Pepsi: Prognose kassiert – schlucken das die Anleger?

    Pepsi musste seine Prognose für 2026 am Mittwoch senken. Was sagen jetzt die Anleger und Analysten zur Aktie?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie mit Fragezeichen - Pepsi: Prognose kassiert – schlucken das die Anleger?
    Foto: Gene J. Puskar/AP/dpa

    PepsiCo hat die Erwartungen im Quartal übertroffen, aber die Jahresprognose beim Gewinnwachstum deutlich zurückgenommen.

    Das Unternehmen warnte am Donnerstag, dass die Erholung von Wachstum und Gewinnmargen in seinem wichtigsten nordamerikanischen Markt länger dauere als geplant, und kündigte an, weitere Kostensenkungen vorzunehmen, um die schwache Nachfrage nach seinen Snacks und Getränken auszugleichen.

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    PepsiCo übertraf mit seinem Umsatz im dritten Quartal die Markterwartungen und passte seine organische Umsatzprognose für 2026 von zuvor 2 bis 4 Prozent auf 3 Prozent an, wies aber darauf hin, dass sich das Wachstum und die operative Kernmarge in Nordamerika langsamer als geplant verbessern würden.

    PepsiCo

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    ISIN:US7134481081WKN:851995
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    Das Unternehmen senkte außerdem seine Prognose für den Kerngewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2026 nach Währungsbereinigung auf einen Anstieg von 1 bis 2 Prozent.

    Die Aktie von Pepsi liegt mittlerweile so tief, wie seit sechs Jahren nicht mehr. Einzig Goldman hat nach den Earnings sich zu den Zahlen von Pepsi geäußert.

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    Die Analysten der US-Bank haben ihr Kursziel von 180 auf 165 US-Dollar gesenkt. Analystin Bonnie Herzog hält die langfristigen Wachstumsaussichten weiterhin für intakt, sieht aber kurzfristig Gegenwind durch die schwächere Prognose und höhere Kosten. Das Buy-Rating wurde aber beibehalten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PepsiCo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 113,7EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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