Xiaomi Aktie weiter aufwärts - +8,45 % - 09.10.2026

Es geht bergauf für Xiaomi: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +8,45 % und steht bei 2,9205€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Xiaomi Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,9205€, mit einem Plus von +8,45 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +5,67 % bei Xiaomi.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +6,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,50 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Xiaomi eine negative Entwicklung von -33,56 % erlebt.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,09 % 1 Monat +1,50 % 3 Monate +5,67 % 1 Jahr -50,78 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 13:05 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngst gemeldeten Kursanstieg von 8,7 % nach Kursen unter 2,80 Euro sowie Xiaomis Wachstumsperspektiven. Diskutiert werden über 70.000 SkyNomad-Bestellungen, der Produktionshochlauf und mögliche Margenverbesserungen. Dem stehen Sorgen über Segmentverluste und das Erreichen des Autoabsatzziels gegenüber. Weitere Themen sind Aktienrückkäufe, Fortschritte beim KI-Modell MiMo und die Smartphone-Nachfrage.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,99 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Xiaomi?

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,73 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,66 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +2,02 %.

Xiaomi Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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