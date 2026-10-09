TeamViewer - Aktie zieht deutlich an - 09.10.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Sie steigt um +3,92 % auf 6,8950€. Die TeamViewer Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,97 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 6,8950€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von TeamViewer einen Gewinn von +29,99 % verbuchen.

Auf Wochensicht steht bei der TeamViewer Aktie damit ein Gewinn von +9,92 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine positive Entwicklung von +14,50 % erlebt.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,92 % 1 Monat +7,60 % 3 Monate +29,99 % 1 Jahr -21,13 %

? wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 09.10.2026, 13:06 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursbarriere bei 6,95 Euro, an der eine Verkaufsorder über 155.438 Aktien aufgekauft wurde. Diskutiert werden zudem neue Leerverkäufer, deren möglicher Einfluss auf den Kurs und mangelndes Anlegervertrauen. Einer als günstig eingeschätzten Bewertung sowie Hoffnungen auf KI-Potenzial und eine Übernahme stehen der langjährige Kursrückgang und die Nähe zum Allzeittief gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 164 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,12 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,04 %.

TeamViewer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der TeamViewer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur TeamViewer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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