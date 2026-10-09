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    Besonders beachtet!

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    T-Mobile US Aktie mit kräftigem Kurssturz - 09.10.2026

    Die T-Mobile US Aktie notiert am 09.10.2026 mit -7,15 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - T-Mobile US Aktie mit kräftigem Kurssturz - 09.10.2026
    Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.com

    T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

    Aktueller Stand der T-Mobile US Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 09.10.2026

    Die Anleger von T-Mobile US müssen heute einen Kursrückgang von -7,15 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 141,80. Nach dem Plus von +1,91 % am Vortag kommt es heute bei T-Mobile US zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,15 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei T-Mobile US insgesamt ein Minus von -9,83 % zu verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,06 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von T-Mobile US -16,97 % verloren.

    T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,99 %
    1 Monat -9,06 %
    3 Monate -9,83 %
    1 Jahr -26,54 %
    Stand: 09.10.2026, 13:06 Uhr

    Informationen zur T-Mobile US Aktie

    Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,92 Mrd. € wert.

    Konkurrenz von SpaceX belastet Deutsche Telekom, T-Mobile US


    Die Aussicht auf einen sich verschärfenden Wettbewerb in den Vereinigten Staaten durch den Weltraumkonzern SpaceX hat am Freitag die Aktie der Deutschen Telekom und vorbörslich auch die der Tochter T-Mobile US schwer belastet. Die Stimmung für …

    Dax über der 25.000-Punkte-Hürde erholt


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    Jetzt könnte es zappenduster werden


    Die T-Mobile US-Aktie bricht am Freitagmorgen um -7% im europäischen Handel ein und setzt damit ihre miserable Kursperformance der jüngsten Vergangenheit fort. Innerhalb der letzten zwölf Monate hat der Mobilfunkkonzern -25% seines Wertes eingebüßt. Was zieht die US-Tochter der Deutschen Telekom heute so stark nach unten und können Anleger hier ein Schnäppchen machen? Elon Musk […] The post T-Mobile US-Aktie -7%: Jetzt könnte es zappenduster werden first appeared on sharedeals.de.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,27 %. AT&T notiert im Minus, mit -6,83 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,14 %. Charter Communications Registered (A) verliert -0,70 %

    T-Mobile US Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die T-Mobile US Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur T-Mobile US Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    T-Mobile US

    -7,41 %
    -0,99 %
    -9,06 %
    -9,83 %
    -26,54 %
    +8,61 %
    +35,13 %
    +251,96 %
    +1.050,34 %
    ISIN:US8725901040WKN:A1T7LU
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