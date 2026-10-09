T-Mobile US Aktie mit kräftigem Kurssturz - 09.10.2026

Die Anleger von T-Mobile US müssen heute einen Kursrückgang von -7,15 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 141,80€. Nach dem Plus von +1,91 % am Vortag kommt es heute bei T-Mobile US zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -7,15 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

T-Mobile US ist ein führender Mobilfunkanbieter in den USA, bekannt für seine 5G-Dienste und kundenfreundlichen Tarife. Es konkurriert mit AT&T und Verizon und hebt sich durch seine "Un-carrier"-Strategie ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei T-Mobile US insgesamt ein Minus von -9,83 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,06 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von T-Mobile US -16,97 % verloren.

T-Mobile US Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,99 % 1 Monat -9,06 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr -26,54 %

Informationen zur T-Mobile US Aktie

Stand: 09.10.2026, 13:06 Uhr

Es gibt 1 Mrd. T-Mobile US Aktien. Damit ist das Unternehmen 152,92 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, AT&T und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,27 %. AT&T notiert im Minus, mit -6,83 %. Comcast (A) notiert im Minus, mit -0,14 %. Charter Communications Registered (A) verliert -0,70 %

T-Mobile US Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die T-Mobile US Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur T-Mobile US Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.