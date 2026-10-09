Deutlicher Kurssprung bei der EchoStar Registered (A) Aktie - 09.10.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,22 % konnte die EchoStar Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Schon gestern ging es für die EchoStar Registered (A) Aktie um +2,37 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 87,62€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

EchoStar Corp. (A) ist ein US-Satelliten- und Kommunikationsanbieter, fokussiert auf Satelliteninfrastruktur, Breitband- und IoT-Dienste (u.a. Hughes Network Systems). Hauptprodukte: Satellitenbreitband, VSAT-Lösungen, Managed Services. Marktstellung: wichtiger, aber nicht führender Player. Konkurrenten: Viasat, SES, Intelsat, Starlink. USP: starke Position im Ka-Band-Breitband und im Unternehmens-/Behördensegment.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die EchoStar Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die EchoStar Registered (A) Aktie damit um +9,30 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,02 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von EchoStar Registered (A) -9,32 % verloren.

EchoStar Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,30 % 1 Monat +6,02 % 3 Monate +0,24 % 1 Jahr +32,16 %

Informationen zur EchoStar Registered (A) Aktie

Stand: 09.10.2026, 13:06 Uhr

Es gibt 159 Mio. EchoStar Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,59 Mrd. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von EchoStar Registered (A)?

Eutelsat Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. SES Global Cert. (A) notiert im Minus, mit -1,40 %.

EchoStar Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die EchoStar Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur EchoStar Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.