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    CoreWeave Registered (A) Aktie steigt um +2,76 % - 09.10.2026

    Kursbewegung von +2,76 % bei CoreWeave Registered (A) am 09.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - CoreWeave Registered (A) Aktie steigt um +2,76 % - 09.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CoreWeave Registered (A) Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 09.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der CoreWeave Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -7,92 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,76 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -5,03 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -5,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CoreWeave Registered (A) auf +19,47 %.

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    CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,39 %
    1 Monat -13,30 %
    3 Monate -5,03 %
    1 Jahr -38,64 %
    Stand: 09.10.2026, 13:07 Uhr

    Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

    Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,21 Mrd. € wert.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CoreWeave Registered (A)

    +2,53 %
    -5,39 %
    -13,30 %
    -5,03 %
    -38,64 %
    -1,86 %
    ISIN:US21873S1087WKN:A413X6
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