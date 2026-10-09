CoreWeave Registered (A) Aktie steigt um +2,76 % - 09.10.2026

Auf Sicht von drei Monaten bleibt CoreWeave Registered (A) trotz des heutigen Kurssprungs mit -5,03 % im Minus.

Einen ganz starken Börsentag erlebt die CoreWeave Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +2,76 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der CoreWeave Registered (A) Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -7,92 % am Vortag folgt heute ein Plus von +2,76 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -5,39 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,30 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei CoreWeave Registered (A) auf +19,47 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,39 % 1 Monat -13,30 % 3 Monate -5,03 % 1 Jahr -38,64 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 09.10.2026, 13:07 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,21 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.