DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VODAFONE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Pence belassen. Das heimische Geschäft sei der Lichtblick des britischen Telekomkonzerns, schrieb Robert Grindle am Freitag anlässlich der jüngsten Investorenveranstaltung zu den dortigen Aktivitäten. Vodafone habe ambitioniertere Synergieziele als bisher für VodafoneThree vorgestellt und wolle so das operative Ergebnis steigern sowie den operativen freien Cashflow mehr als verdreifachen./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,29 % und einem Kurs von 1,407EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,6
Kursziel alt: 1,6
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Robert Grindle
Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1,6
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