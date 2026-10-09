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    US-Airline Delta kappt Gewinnziele wegen gestiegener Kerosinpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Delta senkt Gewinnziel wegen höherer Kraftstoffkosten
    • Für 2026 drohen sechs Milliarden Dollar Mehrkosten
    • Umsatz steigt, Betriebsergebnis sinkt um 14 Prozent
    US-Airline Delta kappt Gewinnziele wegen gestiegener Kerosinpreise
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    ATLANTA (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines macht wegen gestiegener Kraftstoffkosten deutliche Abstriche bei ihrem Jahresausblick. So dürfte am Ende ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von 5,10 bis 5,60 US-Dollar übrigbleiben, teilte Delta am Freitag in Atlanta mit. Zuvor lag die anvisierte Spanne bei 6,50 bis 7,50 Dollar. Gleichwohl bleibe die Nachfrage hoch, hieß es von Delta-Chef Ed Bastian.

    Im Schlussquartal kalkuliert der Manager aber nun mit einem Kerosinpreis von 4,25 Dollar je Gallone (etwa 3,785 Liter), nachdem dieser im Vorquartal bei 3,61 Dollar lag und damit 60 Prozent höher als ein Jahr zuvor. 2026 seien daher insgesamt Mehrkosten von 6 Milliarden Dollar allein für Kraftstoff zu befürchten. Die Delta-Aktie fiel im vorbörslichen US-Handel um 2,6 Prozent.

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    Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich zwar um ein gutes Fünftel auf 20,2 Milliarden Dollar, vor allem weil Delta höhere Ticketpreise verlangte. Die Kosten zogen aber wegen der in Folge des Kriegs im Nahen Osten gestiegenen Ölpreise noch deutlich stärker an. Das Betriebsergebnis sank um 14 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb mit 756 Millionen Euro nur gut die Hälfte an Gewinn übrig./men/mis

    Delta Air Lines (DE)

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    ISIN:US2473617023WKN:A0MQV8
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delta Air Lines (DE) Aktie

    Die Delta Air Lines (DE) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,40 % und einem Kurs von 71,53 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delta Air Lines (DE) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Delta Air Lines (DE) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7880. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0400 %.







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