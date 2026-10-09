Humana-Aktie explodiert um 15 %: Jetzt winkt ein Milliarden-Geldregen!

Ein gewaltiger Kurssprung bei Humana sorgt an der Wall Street für Aufsehen, wie Reuters berichtet. Die Aktie des US-Krankenversicherers schießt am Freitag vorbörslich um rund 15 Prozent nach oben. Auslöser sind überraschend gute Qualitätsbewertungen für staatlich geförderte Krankenversicherungsprogramme. Sie könnten Humana zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe bescheren. Nach Angaben des Unternehmens sind 95 Prozent seiner Medicare-Advantage-Mitglieder in Tarifen eingeschrieben, die für 2027 mindestens vier von fünf Sternen erhalten. Im Vorjahr waren es lediglich 20 Prozent. Analysten von JPMorgan hatten nur mit 60 bis 70 Prozent gerechnet.

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Der finanzielle Hebel ist enorm: Das staatliche Medicare-System belohnt Versicherer mit hohen Qualitätsbewertungen durch zusätzliche Zahlungen. Nach Schätzungen könnten die Verbesserungen Humana perspektivisch rund 3,6 Milliarden US-Dollar mehr Einnahmen ermöglichen. Die neuen Bewertungen bestimmen insbesondere die Bonuszahlungen für 2028. Dabei hatte Humana zuletzt erhebliche Probleme. Schlechtere Bewertungen hatten den Versicherer Milliarden an potenziellen staatlichen Zuschüssen gekostet. Nun scheint die Trendwende gelungen. Ein großer Versicherungsvertrag mit rund 2,4 Millionen Mitgliedern wurde von 3,5 auf vier Sterne hochgestuft.

Während Humana jubelt, geraten Konkurrenten unter Druck. JPMorgan erwartet, dass der Anteil hochwertig bewerteter Tarife bei UnitedHealth von 81 auf rund 67 Prozent sinkt. Bei CVS Health dürfte die Quote von 84 auf etwa 70 Prozent zurückgehen. Entscheidend für den Erfolg waren Verbesserungen bei der medizinischen Versorgung, der Kundenzufriedenheit und der Vermeidung erneuter Krankenhausaufenthalte.

Für Anleger könnte die Neubewertung zum Wendepunkt werden. Humana hatte sich vorgenommen, die Profitabilität seines Medicare-Geschäfts deutlich zu steigern. Die neuen Sternebewertungen liefern dafür eine wichtige Grundlage. Ob die Milliardenhoffnung tatsächlich zu höheren Gewinnen führt, hängt allerdings auch von den Behandlungskosten und der künftigen Mitgliederentwicklung ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Humana Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,03 % und einem Kurs von 398EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 12:39 Uhr) gehandelt.

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