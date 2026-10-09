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    KI Small Cap im Fokus

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    Wenn der Kunde des Kunden bereits heute bis 2029 nahezu ausverkauft ist …

    Und bestätigt unsere Investmentthese für Nynomic, der Muttergesellschaft von LayTec. 

    KI Small Cap im Fokus - Wenn der Kunde des Kunden bereits heute bis 2029 nahezu ausverkauft ist …

    Wenn der Kunde des Kunden bereits heute bis 2029 nahezu ausverkauft ist …

    … dann ist das für einen Zulieferer wie LayTec ein bemerkenswert starkes Signal. Und bestätigt unsere Investmentthese für Nynomic, der Muttergesellschaft von LayTec. 

    Lumentum-CEO Michael Hurlston erklärte in einem aktuellen Bloomberg-Interview, dass die Produktionskapazitäten für bestimmte optoelektronische Komponenten inzwischen praktisch bis Anfang 2029 ausverkauft seien.

     

    Die Dimension der Knappheit ist außergewöhnlich:

    ▪️ Bei bestimmten Produkten kann Lumentum 2027 offenbar rund 70 % der Nachfrage nicht bedienen
    ▪️ Bei anderen Produkten soll selbst 2028 noch eine Angebotslücke von etwa 30 % bestehen
    ▪️ Noch vor sechs Monaten reichte die kommunizierte Auslastung lediglich bis 2028
    ▪️ Der Nachfragehorizont verlängert sich somit trotz des bereits laufenden Kapazitätsausbaus weiter

     

    Für LayTec und damit Nynomic ist das über die Lieferkette relevant:

    Hyperscaler/NVIDIA → Lumentum → AIXTRON → LayTec

     

    Lumentum produziert unter anderem InP-basierte Laser für die optischen Verbindungen in KI-Rechenzentren. Um die stark wachsende Nachfrage bedienen zu können, hat das Unternehmen bereits mehrere G10-AsP-MOCVD-Anlagen bei AIXTRON bestellt.

    Zudem baut Lumentum in Greensboro eine neue Fabrik für CW- und Ultra-High-Power-Laser auf. Dort sollen 6-Zoll-InP-Wafer verarbeitet werden. Der Produktionshochlauf ist für Mitte 2028 vorgesehen, während über mehrere Jahre Hunderte Millionen Dollar in den Standort investiert werden sollen.

    LayTec liefert optische In-situ-Messtechnik zur Überwachung des epitaktischen Wachstums und ist eng in das AIXTRON-Ökosystem integriert. Gerade bei komplexen InP-Laserstrukturen ist eine präzise Kontrolle von Temperatur, Wachstumsrate, Schichtdicke und Materialzusammensetzung entscheidend für Yield und Prozessstabilität.

     

    Der Zusammenhang ist daher folgender:

    Mehr InP-Laserkapazität → mehr MOCVD-Anlagen → zusätzlicher Bedarf an In-situ-Messtechnik

     

    Besonders relevant ist das Timing: Wenn Lumentums neue Kapazitäten ab 2028 produzieren sollen, müssen die dafür benötigten Anlagen bereits deutlich früher bestellt, gefertigt, installiert und qualifiziert werden. Der potenzielle Umsatzhebel für AIXTRON und LayTec liegt somit vor dem eigentlichen Produktionshochlauf bei Lumentum.

    Wenn der Kunde des Kunden trotz neuer Fabrik, langfristig reservierter InP-Wafer und bereits bestellter Produktionsanlagen bis 2029 nahezu ausverkauft ist, spricht vieles dafür, dass der Kapazitätszyklus noch lange nicht abgeschlossen ist.

     

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    *Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

    **Die Nynomic Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

     

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    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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