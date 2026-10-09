Wenn der Kunde des Kunden bereits heute bis 2029 nahezu ausverkauft ist …

… dann ist das für einen Zulieferer wie LayTec ein bemerkenswert starkes Signal. Und bestätigt unsere Investmentthese für Nynomic, der Muttergesellschaft von LayTec.

Lumentum-CEO Michael Hurlston erklärte in einem aktuellen Bloomberg-Interview, dass die Produktionskapazitäten für bestimmte optoelektronische Komponenten inzwischen praktisch bis Anfang 2029 ausverkauft seien.

Die Dimension der Knappheit ist außergewöhnlich:

▪️ Bei bestimmten Produkten kann Lumentum 2027 offenbar rund 70 % der Nachfrage nicht bedienen

▪️ Bei anderen Produkten soll selbst 2028 noch eine Angebotslücke von etwa 30 % bestehen

▪️ Noch vor sechs Monaten reichte die kommunizierte Auslastung lediglich bis 2028

▪️ Der Nachfragehorizont verlängert sich somit trotz des bereits laufenden Kapazitätsausbaus weiter

Für LayTec und damit Nynomic ist das über die Lieferkette relevant:

Hyperscaler/NVIDIA → Lumentum → AIXTRON → LayTec

Lumentum produziert unter anderem InP-basierte Laser für die optischen Verbindungen in KI-Rechenzentren. Um die stark wachsende Nachfrage bedienen zu können, hat das Unternehmen bereits mehrere G10-AsP-MOCVD-Anlagen bei AIXTRON bestellt.

Zudem baut Lumentum in Greensboro eine neue Fabrik für CW- und Ultra-High-Power-Laser auf. Dort sollen 6-Zoll-InP-Wafer verarbeitet werden. Der Produktionshochlauf ist für Mitte 2028 vorgesehen, während über mehrere Jahre Hunderte Millionen Dollar in den Standort investiert werden sollen.

LayTec liefert optische In-situ-Messtechnik zur Überwachung des epitaktischen Wachstums und ist eng in das AIXTRON-Ökosystem integriert. Gerade bei komplexen InP-Laserstrukturen ist eine präzise Kontrolle von Temperatur, Wachstumsrate, Schichtdicke und Materialzusammensetzung entscheidend für Yield und Prozessstabilität.

Der Zusammenhang ist daher folgender:

Mehr InP-Laserkapazität → mehr MOCVD-Anlagen → zusätzlicher Bedarf an In-situ-Messtechnik

Besonders relevant ist das Timing: Wenn Lumentums neue Kapazitäten ab 2028 produzieren sollen, müssen die dafür benötigten Anlagen bereits deutlich früher bestellt, gefertigt, installiert und qualifiziert werden. Der potenzielle Umsatzhebel für AIXTRON und LayTec liegt somit vor dem eigentlichen Produktionshochlauf bei Lumentum.

Wenn der Kunde des Kunden trotz neuer Fabrik, langfristig reservierter InP-Wafer und bereits bestellter Produktionsanlagen bis 2029 nahezu ausverkauft ist, spricht vieles dafür, dass der Kapazitätszyklus noch lange nicht abgeschlossen ist.

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*Keine Anlageberatung. Keine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.

**Die Nynomic Aktie ist im Tigris Small & Micro Cap Growth Fund enthalten.

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