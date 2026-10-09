ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Vincorion auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro
- JPMorgan bestätigt Overweight und 27 Euro Kursziel
- Vincorion erhöht zum zweiten Mal seine Jahresziele
- EPS-Schätzungen 2026–30 steigen im Mittel um fünf Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vincorion nach höheren Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Das Rüstungs- und Luftfahrttechnologieunternehmen habe zum zweiten Mal sei dem Börsengang im März die Zielvorgaben nach oben geschraubt, schrieb David H Perry in einer Studie am Freitag. Darauf habe er nun mit entsprechend höheren Schätzungen reagiert, die Annahmen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2030 seien im Mittel um fünf Prozent gestiegen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 10:33 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 27,00EUR was eine Bandbreite von +25,24 %/+47,02 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 27 Euro
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Naja, es gibt schon Euphoriebremsen bei Vincorion.