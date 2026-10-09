JPMorgan belässt Vincorion auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro

Naja, es gibt schon Euphoriebremsen bei Vincorion.





1.) 2026 läuft super mit starken Umsatzzuwächsen und Margenausweitung. Aber was kommt danach? Wird 2027 genaus stark zulegen, oder sich das Wachstum deutlich abschwächen oder gar stark fallen?





2.) Star Capital hält noch 46% der Anteile und die Lockupfrist ist abgelaufen. Was wird Star Capital tun? Drohen hier schrittweise Aktienpaketplatzierungen über die Börse, die dann jedes Mal Kursdruck auslösen? Oder wird an einen einzigen Ankerinvestor verkauft und ggf. eine Komplettübernahme angestrebt?





Ich bin ja bullish für Vincorion eingestellt und mit über 5% meines Investmentkapitals engagiert. Aber diese beiden "Belastungsfaktoren" für den Kurs habe ich schon im Hinterkopf (ging mir bei Hensoldt mit damals KKR als abgabewilligem Mehrheits- und später Großaktionär) auch so. Und bei Hensoldt hat sich das Durchhalten und nicht Kirremachenlassen bei den kleineren Rücksetzern ja ziemlich gelohnt. Was, natürlich, auch an dem Boom ab dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 lag.