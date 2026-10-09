DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Argenx auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Argenx auf "Hold" mit einem Kursziel von 925 Euro belassen. Der Stopp einer weit vorangeschrittenen Phase-III-Studie mit dem Wirkstoff Efgartigimod Sc zur Behandlung des Sjögren-Syndroms dürfte bei den Anlegern schwerer wiegen als eine erfolgreiche Studie zu einem möglichen Medikament gegen Zöliakie, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 733,8EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 13:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 925

Kursziel alt: 925

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



Schreibe Deinen Kommentar