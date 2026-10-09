RBC stuft ENI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Biraj Borkhataria passte am Freitag seine Schätzungen für den Ölkonzern vor den Zahlen für das dritte Quartal an. Dabei berücksichtigt er die Geschäftsberichte von Wettbewerbern sowie die schwächeren Raffineriemargen gegen Ende des dritten Jahresviertels./rob/ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 04:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.





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