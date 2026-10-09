Flugzeugfinanzierer Avolon bestellt 110 Airbus-Maschinen
- Avolon bestellt 75 A320neo und 35 A330-900
- Produktions- und Auslieferungsprobleme bremsen Airbus
- Airbus plant 870 Auslieferungen als neuen Rekord
TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag des Flugzeugfinanzierers Avolon eingeheimst. So bestellte die Finanzgesellschaft fest 75 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie und 35 Jets vom Typ A330-900, wie Airbus am Freitag in Toulouse mitteilte. Airbus steht bei den Bestellungen neuer Flugzeuge seit längerem gut da - hapern tut es eher bei der Produktion und der Auslieferung der Maschinen.
So bremsten Qualitätsmängel am Seitenleitwerk des Großraumjets A330neo im Sommer die Auslieferungen. Zuletzt kamen weitere Probleme beim A321neo hinzu. 2025 hatte Airbus zudem fehlerhafte Rumpfverkleidungen bei Jets der A320-Familie entdeckt, seiner meistverkauften Flugzeugreihe.
Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben./men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 187,3 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +6,76 %/+33,45 % bedeutet.
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Airbus will seinen bereinigten operativen Gewinn bis 2029 auf zwölf bis 13 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und legt dafür ein Aktienrückkaufprogramm über fünf Milliarden Euro auf. Bei einem zentralen Engpass rechnet der Flugzeugbauer erst in einigen Jahren mit einer Entspannung.