Börsen Update Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,38 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:25) bei 30.063,57 PKT und steigt um +1,21 %. Top-Werte: Salzgitter +12,33 %, Rational +4,95 %, ThyssenKrupp +4,87 % Flop-Werte: K+S -2,35 %, United Internet -2,15 %, freenet -1,86 %

Der DAX steht aktuell (13:59:29) bei 25.130,53 PKT und steigt um +0,64 %. Top-Werte: Zalando +4,08 %, Siemens Energy +3,14 %, Infineon Technologies +2,90 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,16 %, Rheinmetall -0,65 %, Airbus -0,55 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.999,50 PKT und gewinnt bisher +0,33 %.

Top-Werte: Nemetschek +4,42 %, AIXTRON +4,28 %, Verbio +4,14 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,16 %, United Internet -2,15 %, freenet -1,86 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.195,82 PKT und steigt um +0,71 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,14 %, Prosus Registered (N) +3,07 %, Infineon Technologies +2,90 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,16 %, Anheuser-Busch InBev -0,90 %, Rheinmetall -0,65 %

Der AT 20 steht bei 6.580,12 PKT und gewinnt bisher +0,30 %.

Top-Werte: voestalpine +6,62 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,04 %, DO & CO +1,08 %

Flop-Werte: PORR -3,72 %, OMV -3,24 %

Der CH 20 steht bei 13.804,60 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: Sika +2,85 %, Geberit +2,15 %, UBS Group +1,96 %

Flop-Werte: Nestle -0,49 %, Zurich Insurance Group +0,03 %

Der SE 30 steht aktuell (13:55:31) bei 3.257,54 PKT und steigt um +0,99 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,14 %, Sandvik +4,08 %, Assa Abloy Registered (B) +3,30 %

Flop-Werte: Telia Company -3,62 %, Tele2 (B) -1,46 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:22) bei 6.600,00 PKT und steigt um +1,38 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +5,58 %, Allwyn +2,89 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +2,53 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,62 %, Hellenic Telecommunications Organizations -2,53 %, Jumbo -1,53 %