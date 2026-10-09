Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin legt vor dem Wochenende zu – doch die Wochenbilanz bleibt rot - 09.10.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +1,80 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 83.449,06USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,26 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +1,50 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,51 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -1,85 %, ETH/USD um -7,37 %, SOL/USD um -7,60 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -6,39 %.
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