BERNSTEIN RESEARCH stuft SpaceX auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es./bek/gl
Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 148,9EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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Analysiertes Unternehmen: SpaceX
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 248
Kursziel alt: 248
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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