BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux seien ihr Favorit. Bei Ströer sieht sie "Herausforderungen" im Nichtkerngeschäft./bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 37,04EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anna Patrice
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anna Patrice
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 52
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