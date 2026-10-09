BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Angesichts konjunktureller und politischer Unwägbarkeiten dürften die Aussagen aus der Medienbranche von Zurückhaltung geprägt sein, schrieb Anna Patrice am Freitag in einem Ausblick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen. Die Außenwerbung entwickle sich jedoch solide, JCDecaux seien ihr Favorit. Bei Ströer sieht sie "Herausforderungen" im Nichtkerngeschäft./bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,87 % und einem Kurs von 37,04EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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