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    Investor warnt

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    Ray Dalio: Noch gehts uns gut!

    Der Milliardär und Investor Ray Dalio warnte am Donnerstag, dass Aktien trotz anhaltenden Gewinnwachstums zunehmend unter Druck geraten könnten.

    Für Sie zusammengefasst
    Investor warnt - Ray Dalio: Noch gehts uns gut!
    Foto: Gin Tay - The Straits Times

    Der Gründer von Bridgewater Associates erklärte gegenüber CNBC, dass Aktien den weltweiten Anleihenverkauf bisher gut überstanden hätten, da das Gewinnwachstum die erwarteten Aktienrenditen im Vergleich zu Anleihen attraktiv gehalten habe.

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    Dieser Vorteil werde sich jedoch verringern, sagte er, wodurch Aktien bei einer Verschärfung der Finanzbedingungen potenziell anfälliger würden.

    "Wir befinden uns in der Phase des Zyklus, in der die Zinssätze steigen können, ohne dass der Aktienmarkt einbricht, weil es genügend Gewinnwachstum und genügend erwartete Renditen gibt", sagte Dalio am Donnerstag.

    "Aber wenn dieser Puffer wegfällt, dann kommt man erst später in diesen Zyklus. Genau da stehen wir jetzt."

    Hintergrund: Die Renditen von US-Staatsanleihen notieren nahe Mehrjahrzehnthochs. Anleger haben mit hohen Staatsdefiziten, anhaltender Inflation und steigender Verschuldung im Zusammenhang mit Investitionen in künstliche Intelligenz zu kämpfen.

    Dalio sagte, Aktien seien mit deutlich höheren erwarteten Renditen als Anleihen in den aktuellen Zyklus gestartet, was dazu beitrage, die Nachfrage nach Aktien aufrechtzuerhalten.

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    Doch mit steigenden Aktienkursen und Anleiherenditen schwindet dieser relative Vorteil, sodass Aktien weniger Spielraum haben, höhere Zinsen zu absorbieren.

    "Aufgrund dieser Preisänderung ist dieser Puffer geschrumpft, und so beginnt man nun, eine Ausweitung der Kreditspreads zu beobachten", meint er.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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