ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für BMW auf 60 Euro - 'Neutral'
- UBS senkt BMW-Kursziel von 70 auf 60 Euro
- Konkurrenz aus China drückt Gewinnprognosen
- Continental gilt bei Reifen als Kandidat für Plus
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wegen des Drucks der chinesischen Konkurrenz habe er vor den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autoindustrie seine Gewinnschätzungen (EPS) und Kursziele reduziert, schrieb Patrick Hummel in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die schwachen Resultate und mögliche Prognosesenkungen dürften den Fokus auf die Risiken im kommenden Jahr lenken. Außer für Porsche AG und Ferrari kürzte er durchgehend seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für die Autobauer. Für die Zulieferer sieht Hummel ebenfalls zunehmende Risiken. Im Reifengeschäft sei Continental indes am besten positioniert für eine Prognoseanhebung./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 16:43 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 53,62 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,98 %/+53,04 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 60 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.
Es gibt ca. 30 Prozent AfD Wähler über 18, wenn bmw dieses Publikum ausschließen kann, dann muss es bmw super gehen. Die Wähler der AfD Gehören der Mittelschicht an, also die eigentliche Zielgruppe von bmw. Gegenüber SED Wähler auch mehr den ländlichen Raum zugewandt, also Abhängigkeiten vom Pkw, aber nicht von BMW. Hoffe, dass die neuen Minister in s-a , bmw im Lande aussortiert.
Wenn BMW das Leasingangebot tatsächlich aus politischen Gründen zurückgezogen hat, ist das für mich politischer Schwachsinn. Dieses Land sollte endlich wieder zusammenfinden, statt sich immer weiter zu spalten.
Unterschiedliche politische Ansichten gehören zu einer Demokratie. Wir müssen wieder lernen, damit vernünftig und respektvoll umzugehen. Wir haben genug wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme, die gemeinsam angepackt werden müssen. Diese ständige Ausgrenzung und gegenseitige Feindseligkeit verschärfen die Lage nur. Das tut niemandem gut.