JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Für die Quartalszahlen des Medizintechnikkonzerns am 3. November lägen seine Schätzungen für den Umsatz knapp und für das bereinigte Ergebnis (Ebita) etwas deutlicher unter den Konsensprognosen, schrieb David Adlington in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dass das dritte Quartal mäßig ausfallen werde, dürfte den Markt nicht überraschen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 18:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / BST
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Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 21,86EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
Kursziel alt: 23,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 23,50
Kursziel alt: 23,50
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