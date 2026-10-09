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    ServicePower ernennt Rob McGinnis zum Chief Executive Officer

    Führender Software- und Versicherungsmanager soll die nächste Wachstumsphase des Anbieters von KI-gestützten Außendienstmanagement-Lösungen vorantreiben

    MCLEAN, Virginia, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- ServicePower, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für das Außendienstmanagement, gab heute die Ernennung von Rob McGinnis zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt. McGinnis tritt die Nachfolge von Frank Gelbart an, der ServicePower seit 2018 geleitet hat und dem Unternehmen weiterhin als Berater zur Seite stehen wird.

    ServicePower is an AI-powered field service management platform for enterprise organizations to manage contracted and employed workforces.

    McGinnis verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in den Bereichen Software, Versicherungen, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Zuletzt war er als Group President bei Harris Computer tätig, einer operativen Geschäftseinheit der Constellation Software Inc. (TSX: CSU), wo er M&A- und P&L-Teams leitete, die Softwareunternehmen für vertikale Märkte akquirierten, aufbauten und ausweiteten, die Dienstleistungen für Versorgungsunternehmen, Versicherer, den Einzelhandel und das Gesundheitswesen erbringen. Zu Beginn seiner Karriere war er Präsident und CEO des US-Privatkundengeschäfts von Marsh, zu dem auch Garantieprogramme gehörten; President und CEO des Geschäftsbereichs Lebens- und Gruppenversicherungen bei CNA Insurance; sowie Chief Operating Officer der Small Business Group bei UnitedHealthcare.

    „ServicePower hat ein solides Fundament geschaffen – mit einem hervorragenden Kundenstamm, einem erfahrenen Team und einem überzeugenden Portfolio an Lösungen für den Außendienst, die Einhaltung von Vorschriften durch Auftragnehmer sowie im Bereich der künstlichen Intelligenz", sagte McGinnis. „Hersteller von Haushaltsgeräten, Garantieanbieter, Versicherer, Telekommunikationsunternehmen und Energieversorger sehen sich mit steigenden Erwartungen konfrontiert, schnellere und zuverlässigere Dienstleistungen zu geringeren Kosten zu erbringen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern unsere Partnerschaften zu vertiefen, Innovationen voranzutreiben und das Geschäft auszubauen."

    „Rob bringt eine wertvolle Kombination aus Führungskompetenz im Softwarebereich, operativer Erfahrung und Fachwissen über die Branchen mit, die ServicePower bedient. Damit ist er die ideale Führungspersönlichkeit für das nächste Kapitel von ServicePower", sagte Ron Nayot, Managing Partner bei Diversis Capital. „Wir heißen ihn als CEO willkommen und danken Frank für seine Führungsrolle und seine anhaltende Unterstützung als Berater. Als langfristiger Investor in ServicePower werden wir das Team weiterhin unterstützen und in die Technologien und Kompetenzen investieren, die einen dauerhaften Mehrwert für die Kunden schaffen."

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