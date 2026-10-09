Ein bisschen Entspannung im Anleihehandel

9. Oktober 2026. FRANKFURT (Deutsche Börse). Viel Aufregung an den Anleihemärkten. "Diese Woche war eine Menge los, mit den Top-Themen Ölpreis und Inflation sowie Frankreich", berichtet Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handelt. Zuletzt gab es aber etwas Entspannung. Die Renditen sind nicht weiter gestiegen. Ein Grund: die Ankündigung von US-Präsident Trump, den Iran vor den US-Zwischenwahlen nicht mehr anzugreifen. Das hat den Ölpreis fallen lassen, und damit die Inflations- und Leitzinserhöhungssorgen. "Außerdem stiegen die Kurse am US-Anleihemarkt nach einer gut aufgenommenen Versteigerung dreißigjähriger Staatsanleihen", erklärt Brunner.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Nach dem Ausverkauf an den Staatsanleihen ist jetzt etwas Ruhe eingekehrt. Dennoch bleiben die Renditen hoch - und die Sorge um Frankreich hält an. Anleihen von kleineren und mittleren Unternehmen haben es da schwer.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen liegt am Freitagmorgen bei 3,47 Prozent und damit leicht unter den 3,48 Prozent vergangenen Freitag und deutlich unter den vergangene Woche erreichten 3,65 Prozent. Allerdings ist das immer noch der höchste Stand seit 2008. Auch in den USA ging es nicht weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt aktuell bei 5,24 Prozent.

"Französische Staatstitel nur noch gegen kräftige Risikoaufschläge"

In Sachen Frankreich hat sich die Lage zumindest nicht weiter zugespitzt. Die Renditeaufschläge zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber entsprechenden Bundesanleihen sind nach 150 Basispunkten vergangenen Freitag jetzt wieder etwas niedriger. Die Aufschläge sind aber immer noch so hoch wie zuletzt während der europäischen Schuldenkrise. Die Regierung unter Emanuel Macron versucht derzeit, ohne eigene Mehrheit den letzten Haushalt vor den Wahlen im kommenden Jahr auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig erschüttern anhaltende Schülerproteste das Land.

"Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone wird von Investoren zunehmend misstrauisch beäugt. Sie wollen französische Staatstitel nur noch gegen kräftige Risikoaufschläge kaufen", bemerkt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank. Er bleibt skeptisch: "Angesichts der anstehenden Präsidentschaftswahlen kann man nicht mehr ausschließen, dass Anleger sich irgendwann ganz weigern werden, dem französischen Staat Geld zu leihen."

Einstieg auf niedrigem Niveau



Die immer noch niedrigen Kurse französischer Staatsanleihen nutzen manche für einen Einstieg. Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank meldet Käufe für bis 2038 laufende Anleihen mit aktueller Rendite von 4,91 Prozent (FR0010371401), "Das sind aber kleine Stückzahlen." Brunner berichtet von Käufen australischer Staatsanleihen in Austral-Dollar. Beispiel: die bis 2039 laufende mit aktuell 5,52 Prozent Rendite (AU000XCLWAP3).

Lieber Unternehmens- als Staatsanleihen



Viele Unternehmensanleihen aus Frankreich kommen mittlerweile besser an als Staatsanleihen des Landes. "Unternehmensanleihen im Volumen von fast 215 Milliarden Euro werden inzwischen so gehandelt, als seien sie sicherer als französische Staatspapiere", berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Das entspreche einem fast 18-fachen Anstieg seit Anfang 2026.

Käufe für RWE und Fraport



Im Bereich der Unternehmensanleihen beobachtet Daniel viele Käufe für Anleihen von RWE mit Fälligkeit 2032 und aktueller Rendite von 4,18 Prozent (XS3430748759) sowie Fraport bis 2032 und aktuell 4,1 Prozent (XS2832873355). "Insgesamt sind die Umsätze gut, es wird alles Mögliche gekauft", berichtet er.

Bezüglich kleiner und mittlerer Emittenten sieht Brunner derzeit allerdings Zurückhaltung. "Es gibt tendenziell Abgaben." Einige hätten sogar deutlich verloren, etwa The Platform Group (NO0013256834). Der Kurs liegt nur noch bei 32 Prozent. Nochmals nach unten ging es Brunner zufolge für ABO Energy (DE000A3829F5). Der Projektentwickler für erneuerbare Energien muss grundlegend restrukturiert werden, bis Ende November gilt noch eine Stillhaltevereinbarung mit den Finanzierungspartnern. Der Kurs liegt aktuell bei 10,5 Prozent.

Zu Gewinnnahmen kam es laut Daniel zudem nach den Präsidentschaftswahlen in Brasilien. "Anleihen im brasilianischen Real wurden verkauft, und zwar kreuz und quer."

Von Anna-Maria Borse, 9. Oktober 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



