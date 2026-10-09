Carl Zeiss Meditec Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2026

Die Carl Zeiss Meditec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,14 % auf 32,16€. Damit gewinnt die Aktie +0,98 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Carl Zeiss Meditec Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,83 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,14 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Carl Zeiss Meditec investiert war, konnte einen Gewinn von +9,43 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +3,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -19,43 % verloren.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,86 % 1 Monat +3,46 % 3 Monate +9,43 % 1 Jahr -28,28 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 09.10.2026, 14:38 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Carl Zeiss Meditec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Carl Zeiss Meditec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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