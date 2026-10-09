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Carl Zeiss Meditec Aktie gewinnt an Wert - 09.10.2026
Am 09.10.2026 ist die Carl Zeiss Meditec Aktie, bisher, um +3,14 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.
Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 09.10.2026
Die Carl Zeiss Meditec Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,14 % auf 32,16€. Damit gewinnt die Aktie +0,98 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Damit gelingt der Carl Zeiss Meditec Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,83 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,14 %. Setzt sich der positive Trend fort?
Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Carl Zeiss Meditec investiert war, konnte einen Gewinn von +9,43 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +3,86 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,46 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -19,43 % verloren.
Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,86 %
|1 Monat
|+3,46 %
|3 Monate
|+9,43 %
|1 Jahr
|-28,28 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,88 Mrd. € wert.
Börsenstart Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,15 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,17 %.
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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Carl Zeiss Meditec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Carl Zeiss Meditec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.