Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

Das mit dem KGV von 635 würde ich etwas anders betrachten. SpaceX ist aktuell definitiv hoch bewertet, aber ein solches KGV sagt in dieser Phase meiner Meinung nach wenig aus. Auf TTM-Basis gibt es derzeit sogar kein sinnvolles positives KGV, weil SpaceX noch einen Nettoverlust ausweist. Entscheidend ist daher weniger der heutige Gewinn als die Entwicklung der nächsten Jahre.

Und da wird es interessant, der aktuelle Analystenkonsens erwartet einen Umsatzanstieg von rund 44 Mrd. $ 2026 auf 104 Mrd. $ 2027, 181 Mrd. $ 2028 und über 419 Mrd. $ 2030. Gleichzeitig soll der Nettogewinn auf rund 53 Mrd. $ 2028 und 136 Mrd. $ 2030 steigen. Wenn diese Schätzungen auch nur annähernd eintreffen, reden wir 2030 über ein völlig anderes Unternehmen als heute. Natürlich ist genau das die Wette: SpaceX muss dieses Wachstum erst liefern.

SpaceX ist längst nicht mehr nur ein Raketenunternehmen ist. Starlink ist bereits ein reales und stark wachsendes globales Geschäft mit inzwischen 12 Mio. Kunden. Dazu kommen Direct-to-Cell, Enterprise, Aviation, Government/Defense und vor allem Starship. Gleichzeitig entsteht mit AI/Compute möglicherweise ein weiterer riesiger Geschäftsbereich. Morgan Stanley hat gerade erst sein Kursziel von 300 $ bestätigt und begründet das unter anderem damit, dass SpaceX trotz hoher Multiples aufgrund des enormen erwarteten Wachstums relativ zu anderen AI-Unternehmen gar nicht so extrem bewertet ist.

Mich erinnert das ein Stück weit an Tesla in seiner früheren Wachstumsphase. Auch dort sah die Bewertung gemessen am damaligen Gewinn teilweise völlig absurd aus. Wer Tesla ausschließlich wie einen klassischen Autohersteller bewertet hat, hat aber unterschätzt, welche Skalierung und welche zusätzlichen Geschäftsbereiche später eingepreist wurden. Das bedeutet natürlich nicht, dass SpaceX automatisch denselben Weg geht – aber genau deshalb würde ich SpaceX heute ebenfalls nicht anhand eines einzelnen aktuellen KGV beurteilen.

Spannend wird für mich deshalb vor allem, wo SpaceX in fünf bis zehn Jahren stehen kann. Wenn Starlink weiter in diesem Tempo wächst, Starship die Startkosten deutlich reduziert und AI/Compute tatsächlich zum nächsten großen Standbein wird, halte ich langfristig Unternehmensbewertungen im Bereich mehrerer Billionen Dollar für absolut vorstellbar. Citi hat in einem langfristigen Bull Case bereits rund 12,2 Billionen $ bzw. etwa 900 $ je Aktie modelliert. Und dabei sind Dinge wie eine größere Mondwirtschaft, Mars oder Earth-to-Earth noch gar nicht der Kern meiner Investmentthese. Genau diese Kombination aus bereits funktionierenden Milliarden-Geschäften und mehreren potenziell riesigen neuen Märkten macht SpaceX für mich so interessant. Ob daraus irgendwann 5, 10 oder noch deutlich mehr Billionen werden, weiß heute niemand – aber genau diese Optionalität ist für mich der Punkt, den ein heutiges KGV überhaupt nicht abbilden kann.