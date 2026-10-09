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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein belässt SpaceX weiterhin auf „Outperform“
    • Das Kursziel für SpaceX bleibt bei 248 US-Dollar
    • Spektrumkauf überrascht nicht, Netzaufbau bleibt offen
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt SpaceX auf 'Outperform' - Ziel 248 Dollar
    Foto: stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Die Experten zeigten sich am Freitag nicht überrascht über den Kauf eines Frequenzspektrums für den Aufbau eines Mobilfunknetzes: "Wir hatten dieses Szenario bereits als sehr wahrscheinlich eingestuft. Der Abschluss erfolgt allerdings bereits rund einen Monat vor dem geplanten Ende der Auktion." Die Analysten gehen davon aus, dass sich SpaceX die Option eines terrestrischen Netzaufbaus weiter offen hält. Dies zu beachten sei wichtig, da der Frequenzerwerb noch keine Verpflichtung bedeute, ein landesweites Mobilfunknetz aufzubauen, hieß es./bek/gl

    Dies schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek

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    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:35 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,66 % und einem Kurs von 148,5 auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +44,55 %/+70,70 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 248 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 248,00$, was eine Steigerung von +51,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung seit August und die hohe Bewertung von SpaceX. Diskutiert werden ETF-Käufe, auslaufende Haltefristen und erwartete KGVs von 81 für 2027 und 31 für 2028. Wachstumshoffnungen für Starlink und KI stehen Bewertungsbedenken gegenüber. Weitere Themen sind laut verlinkten Berichten die erwarteten Quartalszahlen, eine angestrebte Finanzierung über 40 Mrd. US-Dollar für Nvidia-Chips und Satellitenprojekte mit Rheinmetall.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

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    dpa-AFX
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