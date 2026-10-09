DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für KWS Saat von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein "Veggie Day 2026" habe die erhofften Details zur Gemüse-Strategie des Saatgutproduzenten geliefert, schrieb Axel Herlinghaus in einer Studie am Freitag. KWS habe detailliert die übergeordnete Strategie, die neun fokussierten Gemüse-Segmente und die im Aufbau befindliche Produktpalette sowie die Innovations-Pipeline beleuchtet. Er habe daher die Umsatzschätzungen angehoben./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,46 % und einem Kurs von 69,40EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:06 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
Aktieneinstufung neu: neutral
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Axel Herlinghaus
Analysiertes Unternehmen: KWS Saat
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