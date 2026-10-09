JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 28 auf 30 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen des Pharmakonzerns am 3. November lägen moderat über dem Marktkonsens, schrieb Chris Schott in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Amerikaner könnten zudem wegen des Medikaments Eliquis erneut den Jahresausblick anheben./rob/gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 21:41 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:15 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 24,77EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 28

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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