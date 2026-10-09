RBC stuft BARCLAYS auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Barclays von 550 auf 525 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den Quartalszahlen habe er seine Schätzung für das bereinigte Vorsteuerergebnis der britischen Bank im kommenden Jahr leicht reduziert, schrieb Benjamin Toms in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 07:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 5,093EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,25
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Benjamin Toms
Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5,25
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
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