DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 929 auf 861 Euro je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Rückschlag in der bekanntermaßen schwierig zu behandelnden Indikation Sjögren Syndrom sei nicht gänzlich unerwartet gekommen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer Studie am Freitag. Angesichts zunehmender Konkurrenz in der Stammindikation Myasthenia Gravis habe der Investorenfokus allerdings auf einer Ausweitung der Indikationen für den Blockbuster Vyvgart gelegen, weshalb der Rückschlag mit einem kräftigen Kursabschlag quittiert worden sei./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 731,8EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Elmar Kraus
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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