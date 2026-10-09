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    DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft Argenx auf 'Kaufen'
    Foto: adobe.stock.com
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Argenx von 929 auf 861 Euro je Aktie gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ein Rückschlag in der bekanntermaßen schwierig zu behandelnden Indikation Sjögren Syndrom sei nicht gänzlich unerwartet gekommen, schrieb Analyst Elmar Kraus in einer Studie am Freitag. Angesichts zunehmender Konkurrenz in der Stammindikation Myasthenia Gravis habe der Investorenfokus allerdings auf einer Ausweitung der Indikationen für den Blockbuster Vyvgart gelegen, weshalb der Rückschlag mit einem kräftigen Kursabschlag quittiert worden sei./rob/bek/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 731,8EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Elmar Kraus
    Analysiertes Unternehmen: Argenx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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