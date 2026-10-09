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    Der FC Chelsea gibt eine neue globale Partnerschaft mit GAC bekannt

    Der FC Chelsea gibt eine neue globale Partnerschaft mit GAC bekannt
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    GUANGZHOU, China und LONDON, 9. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Der Chelsea Football Club gab heute eine weltweite Partnerschaft mit GAC – einem der weltweit am schnellsten wachsenden Automobilkonzerne – bekannt, wodurch GAC zum offiziellen Automobilpartner des Vereins wird. Die Partnerschaft verbindet die globale Fußball-Community von Chelsea mit dem wachsenden weltweiten Automobilgeschäft von GAC und schafft so engere Verbindungen zu Fans und Verbrauchern in Großbritannien, ganz Europa und darüber hinaus.

    Chelsea FC announces new global partnership with GAC

    Der FC Chelsea verfügt über eine der weltweit größten Fangemeinden mit Millionen von Anhängern in ganz Europa und darüber hinaus. GAC ist einer der größten Automobilhersteller Chinas, und die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt zustande, an dem GAC mit seiner Palette hochwertiger, praktischer Modelle seine globale Reichweite ausbaut und neue Märkte erschließt.

    GAC und der FC Chelsea haben erstmals im Rahmen der Saisonvorbereitungstour 2026 ihre Kräfte gebündelt; in diesem neuen gemeinsamen Kapitel werden Fahrzeuge aus der AION-Reihe von GAC die Herrenmannschaft an ausgewählten Spieltagen zum Stamford Bridge begleiten. GAC und der FC Chelsea werden zudem im Bereich des digitalen Storytelling, der Fanerlebnisse und der Fanbindung zusammenarbeiten, unter anderem durch Fahrzeugpräsentationen, und so der Chelsea-Familie Gelegenheiten bieten, GAC und seine Fahrzeuge kennenzulernen.

    Großbritannien und Europa sind wichtige Märkte für die internationale Entwicklung von GAC. Die Partnerschaft mit dem FC Chelsea verleiht dieser Arbeit eine neue Dimension und ergänzt Produkteinführungen, den Ausbau der Vertriebskanäle sowie den Kundensupport. Sie wird GAC dabei helfen, Zielgruppen jenseits der traditionellen Automobilkanäle zu erreichen, während das Unternehmen seine Präsenz in der gesamten Region weiter ausbaut.

    Die europäische Modellpalette von GAC umfasst den Elektro-SUV AION V und das kompakte Elektro-Fließheckmodell AION UT, die Optionen für Familienreisen und die Mobilität im Alltag bieten. Beide Modelle spiegeln den Fokus des Unternehmens auf praktische Nutzbarkeit, Technologie und Qualität wider.

    Die Partnerschaft ist zudem Teil der globalen Strategie „One GAC 2.0" von GAC und seines Ansatzes „Local for Local". Durch die Kombination der internationalen Reichweite der Partnerschaft mit Aktivitäten, die auf lokale Interessen zugeschnitten sind, werden GAC und der FC Chelsea gemeinsam dauerhafte Beziehungen zu Fans und Kunden aufbauen.

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