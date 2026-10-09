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    Besonders beachtet!

    305 Aufrufe 305 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verbio Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.10.2026

    Die Verbio Aktie notiert am 09.10.2026 mit +6,71 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Verbio Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 09.10.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.10.2026

    Die Verbio Aktie konnte bisher um +6,71 % auf 26,56 zulegen. Das sind +1,67  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Verbio Aktie. Nach einem Plus von +6,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 26,56. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Obwohl sich die Verbio Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,47 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -1,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,49 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Verbio +24,12 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,98 %
    1 Monat -16,49 %
    3 Monate -12,47 %
    1 Jahr +117,31 %
    Stand: 09.10.2026, 15:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurserholung von 24,28 auf über 26 Euro und eine mögliche verzögerte Reaktion auf den Kapitalmarkttag. Diskutiert werden der Fokus auf Cashflow, rund 300 Mio. Euro normalisiertes EBITDA-Potenzial, US-Steueranreize und der laut Beitrag fast verdoppelte EBITDA-Beitrag des Handelsgeschäfts. NuWays bestätigt die Kaufempfehlung mit Kursziel 41 Euro. Zudem wird biogenes CO₂ als mögliche Verbindung zum Markt für synthetische Flugkraftstoffe erörtert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

    Zur Verbio Diskussion

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,68 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 09.10. - FTSE Athex 20 stark +1,38 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Verbio SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: Verbio SE - from NuWays AG 09.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research …

    CMD: Investment case confirmed, US upside emerging


    VERBIO’s CMD confirmed our investment case, highlighting c.€ 300m in normalised EBITDA potential from its existing asset base, alongside additional upside from US 45Z and 45Q tax incentives. Progress in renewable chemica

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,79 %.

    Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Verbio

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    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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