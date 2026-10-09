RBC stuft Alphabet A-Aktie auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Der KI-Agent Gemini für die berufliche Nutzung bringe für jeden etwas, schrieb Brad Erickson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Pessimisten dürften sich allerdings in ihrer Ansicht bestätigt sehen, dass ein entsprechender Agent für den Verbraucher noch auf sich warten lassen werde./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:40 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 314,1EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 15:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Brad Erickson

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 425

Kursziel alt: 425

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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